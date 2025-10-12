歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。ライブを行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 森高千里 】 「会場内は熱気に包まれました！」東京でライブ「コンサートを通してひとつになる瞬間が何度もあって嬉しかったです」森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月11日 東京 昭和女子大学 人見記念講堂 1日目 終了しました！」と、投稿。続けて「雨天にも関わら