奨学金の額が（写真：Taka／PIXTA）【ランキング】初婚同士の結婚年齢ランキングはこんな感じ結婚相談所の経営者として婚活現場の第一線に立つ筆者が、急激に変わっている日本の婚活事情について解説する本連載。今回は、大学時代に受給した奨学金が原因で破談になったケースを例に、現代日本の経済状況や教育システムが及ぼす婚活への影響について解説します。半数が奨学金を受給する時代、返済のため生活苦も30代前半の年収800万