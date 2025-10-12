坂東巳之助（３６）が歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）の「通し狂言義経千本桜」第１部「渡海屋・大物浦」で渡海屋銀平実は新中納言知盛に初役で挑んでいる。力強く張りのある声が持ち味で、スケールの大きな演技で観客を魅了している。なぎなたを手に源義経の家臣たちに立ち向かう場面が特に印象的で、「鎧（よろい）を着て手負いの芝居は、体力的にも精神的にも、しんどいです」。それでも歌舞伎座で１２年ぶ