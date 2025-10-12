◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズのＡ・ボーン内野手が１―１で迎えた４回に左翼へソロ本塁打を放ち、勝ち越しに成功した。元ソフトバンクで２番手右腕レイの甘く入ったカットボールをレフトスタンドに放り込んだ。豪快な勝ち越し弾に本拠地は熱狂の渦に包まれたチームは、初回に３番コントレラスの豪快な左中間