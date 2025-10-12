パリを目指してフライト中のエールフランス機内。快適なビジネスクラスのシートに体を預けた東洋人の男が、ノートパソコンを開き、画面をスクロールしながら悦に入っていた。機内の通路を行き来する客室乗務員は、視界に入り込んだその画面を見て、思わず目を剥いた。男のパソコンには、あられもない児童ポルノ画像が表示されていたのだ。【画像】あられもない児童ポルノ画像を…逮捕された影山氏の写真を見る「客室乗務員が目撃