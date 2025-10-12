朝鮮労働党創建80周年記念行事が9〜10日に開かれた。今回の行事には中国の李強首相とロシアのメドベージェフ国家安全保障会議副議長という中国とロシアのナンバー2が参加した。5月のロシア、9月の中国に続き、今年は朝中ロ密着の歩みが絶頂に突き進む様相だ。朝中ロが韓国戦争（朝鮮戦争）以降で最高水準の連帯を誇示しているといっても過言ではないほどだ。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長は9日の慶祝大会での演説では「共