トランプ米大統領が、ノーベル平和賞を受賞できなかったことに失望感を示すよりも来年の受賞に対する期待感を表わした。トランプ大統領は10日、ホワイトハウスでの行事でノーベル平和賞を受賞できなかったことに関する質問を受け、「われわれは本当に多くのことをやったので彼ら（ノーベル委員会）は私を選定していなければならないと話す人たちがいる。だが私は数百万の命を助けたので幸せだ」と話した。トランプ大統領は国際紛争