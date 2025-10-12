近畿日本ツーリストは、「近ツー感謝ウィーク」を10月10日から23日正午まで開催している。毎週第2金曜を「近ツーの日」として展開するもので、国内宿泊で特別プランを設定するほか、国内ダイナミックパッケージでは最大2万円が割引となるクーポンも配布する。国内宿泊では、特別プランを用意する。料金の一例は、東京ベイ舞浜ホテルが7,612円から、ひだホテルプラザが10,395円から、リーベルホテル大阪が8,000円からなど。いずれも