◆2025年秋のトレンドの「モカブラウン」で温かみとツヤ感を監修：内山謙（gimmickjiyugaoka／自由が丘）この秋注目のヘアカラーのひとつが「モカブラウン」。モカブラウンは深みのあるブラウンで、比較的どんな人でもなじみやすいカラー。暗めだから、伸びても根もとが気になりにくいのもうれしい。ここで紹介する5つのおすすめスタイルを参考に、トレンドヘアを楽しんでみて。◆2025年秋の注目カラー「モカブラウン」のスタイル5