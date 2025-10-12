自民党の新総裁・高市氏の経済政策は国民を豊かにできるのか。公明党の連立離脱で先行き不透明になったが、経営コンサルタントの小宮一慶さんは「高市氏の経済政策はインフレに逆効果なものが多い。インフレが収まらず、実質賃金が上がらない中での金利上昇の可能性もあり、インフレ下の景気後退というスタグフレーションに陥ると、国民はいっそう苦しむことになる」という――。写真提供＝共同通信社自民党の高市早苗総裁＝2025年