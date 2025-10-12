◆ダブルツリーbyヒルトン東京有明から開業以来初のアフタヌーンティーが登場！華やかなスイーツ＆セイボリーがクリスマスを彩るダブルツリーbyヒルトン東京有明のオールデイダイニング「SAUS（ソース）」より、開業以来初となる「クリスマスアフタヌーンティー」を開催。期間は、2025年12月1日（月）から25日（木）まで。タルトやムース、カヌレなどのスイーツは、クリスマスならではの華やかで祝祭感あふれる世界観をイメージ。