８０年前の京都市上京区で起きた空襲で生き残った男性が１１日に講演会を開き、当時の記憶を語りました。１９４５年６月に起きた「西陣空襲」。京都市上京区の西陣地区に７発の爆弾が投下され、４０人以上が亡くなりました。この空襲で姉を亡くした水口章さんが１１日に講演し、変わり果てた街の様子を語りました。（西陣空襲で姉を亡くした 水口章さん）「壁土とか屋根の土がもうもうとあがって、何もわからなくなって、