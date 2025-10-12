【ロサンゼルス共同】米大リーグで、13日（日本時間14日）からナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）に臨むドジャースのロバーツ監督が11日、オンラインで記者会見し、大谷翔平が候補の一人に挙がる第1戦の先発投手について「いくつか選択肢があり、これから話し合う」と明言しなかった。先発は4人で回す方針で、地区シリーズと同じく大谷、山本由伸、スネル、グラスノーが担い、佐々木朗希は救援で待機するとみられる。監督