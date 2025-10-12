2025年10月11日、北海道上砂川町でクマの目撃が相次ぎました。11日午後5時50分ごろ、上砂川町の道道114号を走行していた車の運転手が歩道上に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを目撃しました。その後、クマは100メートルほど車の左側を並走したということです。クマはその後道路を横断し林の方へ姿を消しました。午後7時すぎ、「上砂川中学校にクマがいる」と警察に通報がありました。警察が現場に駆け付けたところ体