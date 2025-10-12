トランプ大統領らが議長を務める国際会議が、13日にエジプトで開催されることがわかりました。ガザ地区の戦闘終結や中東の平和を実現することが目的です。【映像】ガザ和平会議が開催されるエジプトの様子エジプト政府は13日午後に、紅海沿いのリゾート地シャルムエルシェイクで国際会議を開催すると発表しました。エジプトのシシ大統領とトランプ大統領が共同議長を務め、20カ国以上が参加するとしています。ガザ地区の戦闘終