アメリカ南部テネシー州の工場で起きた爆発事故で、地元当局は18人の行方不明者の中に生存者は見つからなかったと明らかにしました。【映像】爆発事故現場の様子10日午前、テネシー州の州都ナッシュビルから約80km離れた軍事用に弾薬などの爆発物を製造する会社の工場で、大規模な爆発が発生しました。地元当局は11日、18人が行方不明となる中、生存者は見つからなかったと明らかにしました。アメリカメディアは、爆発の瞬間