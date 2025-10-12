カブスの鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、ブルワーズとの地区シリーズ第５戦に４番・右翼」で先発出場。怪物右腕、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２３）の速球を粉砕し、ポストシーズン３号を右翼席に叩き込んだ。驚弾が飛び出したのは１点を先制された直後の２回だった。先頭打者だった鈴木がこの回から登板した相手の剛球をあっという間に粉砕した。１ボールからの２球目だ。真ん中やや低めに投げ込