年々、太陽光を気にせず活動できる期間が減っていっている。こう書くと吸血鬼のようだが、暑さに弱いせいである。毎年、梅雨の辺りから暑い暑いと悲鳴をあげているが、今年は春の終わりからむわっと暑かった気がする。おまけに今年は梅雨明けが早く、夏と呼ばれる六月から八月は観測史上で最も記録的な猛暑だったそうだ。そして、九月に入っても三十度を超える真夏日が続いた。一体いつまで夏なのだ。夏が他の季節をどんどん侵