３４年ぶりとなる大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向け、横綱・豊昇龍（立浪）ら約６０人が１２日、羽田空港から出発した。「初めてのロンドンなのでワクワクしている」と爽やかな笑顔をみせた。横綱としての海外公演は土俵入りもするが「責任重いけどしっかりやっていきます」と力を込めた。ロンドンでは英語でスピーチを求められる可能性もある。「（高１で）初めて来日したとき、日本