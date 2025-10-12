主人公・沙織は夫・和也と幸せな結婚生活を送っていたはずだった。しかし、夫がゲームを始め、協力戦闘アプリにハマったことで、夫婦関係に思いもよらないヒビが入ることに…。『夫のゲーム不倫計画を暴いた話』をごらんください。 親友の助言を得た沙織は、もう泣くことはなかった。和也に対して明確な条件を突きつける決意を固めたのだ。離婚届、誓約書、そして二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な罰則。