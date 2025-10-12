主人公のみちる(35)は、義妹・さとみから、弟・りょうたによる心を削るモラハラの相談を受けます。弟・りょうたの激昂を恐れ、姉でありながら弟と向き合えなかったみちるですが、義妹の憔悴ぶりに「このままではいけない」と強く感じ、義妹を守るための行動に出ることに。『弟はモラハラ加害者でした』をごらんください。 夫なおやは弟の行動を「それはひどいDVだ」と断言し、専門家の介入を決断。みちるはさとみさんを秘密裏に