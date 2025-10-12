サッカーの2026年W杯アジア最終予選プレーオフ（PO）は11日に第2戦が行われ、B組のインドネシアはイラクに0―1で競り負け、2連敗で敗退が決まった。イラクは同じ1勝で並んだ開催地サウジアラビアとW杯出場権を懸けて14日に対戦する。A組のUAEはオマーンを2―1で下して白星発進。オマーンは1分け1敗となった。UAEは14日に1分けの開催地カタールと顔を合わせ、勝てば予選突破が決まる。POは6チームが2組に分かれて総当たりで戦