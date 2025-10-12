ロッテの新人王候補の西川史礁外野手（２２）の活躍に欠かせない存在だったのがサブロー監督（４９）だった。今季は序盤は低迷した西川だが、２軍調整期間に指導したのが当時の２軍監督だったサブロー監督。テーマは「詰まりを怖がるな」。卓越したスイングスピードを持つ西川だから可能なフォームを習得させ、６月以降は安打を量産した。監督就任会見では、西川の長打力アップを予告。チームの中核として期待した。◇◇