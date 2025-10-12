MENTAGRAPH株式会社（東京都中央区）は、このほど「ハラスメントの基準」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、ハラスメントとみなされやすい行動は、管理職・非管理職いずれも「業務時間外のLINE連絡」が最多となりました。【グラフ】「ハラスメントの基準」に関して当てはまるもの（調査結果を見る）調査は、22〜65歳のビジネスパーソン1800人（管理職900人・非管理職900人）を対象として、2024年12月にインターネッ