完全母乳で育てたいと望んでいたにもかかわらず、母乳の出が悪く不安になり、どうにか母乳がよく出るようにあれこれ試すママも多いのではないでしょうか。とくに初めての授乳や育児の場合、思い通りにいかないことやトラブルも増え、「赤ちゃんが無事に育ってくれるのか」と心配でたまらなくなってしまいますよね。ママスタコミュニティにもあるママからこんなお悩みが寄せられました。紹介します。『母乳育児をしていた方に質問で