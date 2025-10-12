¤­¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÅì¶èÅìÊÒ²¬¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì½ê¤Ï ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¼Ö8Âæ¤¬½Ð¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£