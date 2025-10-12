“食の阪神”と呼ばれる阪神梅田本店が１０月４日リニューアルしました。全国から厳選された７００種類以上のグルメが集結しています。「ここでしか買えない！」目玉商品の開発に奔走するバイヤーの舞台裏に密着しました。「ローカルフードの聖地」目指しリニューアル！阪神百貨店の１階に１０月４日、リニューアルオープンした「うまいもんみっけ」。高知のカツオのたたきに、沖縄そば、そして秋田のきりたんぽ。全国からバ