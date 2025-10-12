＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞ムービングサタデーを終え、首位は2人。フィールド最上位、世界ランキング4位のザンダー・シャウフェレと、ツアー未勝利のマックス・グレイザーマン（ともに米国）が並んだ。【写真】松山英樹のジャンプ力がすごい件1995年5月31日生まれの30歳・グレイザーマンは、初日は強風、2日目は晴天、そして3日目は冷たい雨と、天候が目ま