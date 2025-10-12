＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、きょう12日に最終ラウンドが行われる予定だが、早朝、コースに発生した濃霧に伴う視界不良のため競技の開始が遅れている。午前9時45分には、規定ホール数を目指すためセカンドカットを実施し、午前10時30分にスタートする方針がアナウンスされたが、その後すぐに午前11時開始に変更された。最終組は午前11時40