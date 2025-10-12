＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会は、最終ラウンドが始まった。22位で最終日に進んだ松山英樹が午前9時に競技を開始。スタートの1番パー4は、フェアウェイ右サイドからピン奥6メートルほどに乗せると、それを2パットで沈めパーで滑り出した。【写真】雨の中でも大ギャラリーがつきました松山と同じ順位で3日目を終えた比嘉一貴も同組でプ