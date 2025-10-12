元文科官僚の前川喜平氏は、2006年の第一次安倍政権下で、高校日本史教科書の「集団自決」に関する記述から「軍の強制」という文言が官邸の圧力で削除されたと指摘している。歴史学者の林博史氏も、同じ頃に自身の著書の一文だけを抜き出され、本全体の結論を無視する形で「軍による強制はなかった」と悪用されたと告発。両氏は、こうした歴史修正の動きが、国民を従順にし「戦争ができる国」へ向かう危険な流れの一部だと警鐘を鳴