神戸市長選は１２日、告示され、午前９時半現在で現職と新人の計４人が立候補の届け出を済ませた。投開票は２６日。立候補したのは、いずれも無所属で、４選を目指す現職の久元喜造氏（７１）（公明党推薦）、新人で前市議の五島大亮氏（４８）、新人で兵庫労連事務局長の岡崎史典氏（５６）（共産党推薦）、新人でニュース分析会社社長の木島洋嗣氏（５０）。選挙戦では、久元氏の市政への評価が主な争点となる。