15日からロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催される大相撲のロンドン公演に向け、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら約60人が12日、羽田空港から出発した。搭乗前に取材に応じた豊昇龍はリラックスした表情で「初めてのロンドンなので、ワクワクしている」と話した。自身初の海外公演に横綱として臨む。「責任は重いと思うけど、しっかりやっていく」と力を込めた。海外公演は05年の米ラスベガス以来で、ロンドンでは