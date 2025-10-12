タレントの井上咲楽（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。「3ヶ月ぶりのトレラン」と書き出し、神奈川・静岡の県境に位置する金時山でトレーニングする様子を公開した。【写真・動画】「さくらちゃんの頑張ってる姿大好きです」トレランショットと動画を披露した井上咲楽今年6月に100キロのトレイルレースの完走を報告していた井上は「ひいひい言いながら走った！それでも山を走るのはとっても楽しくて、もっと体に空気を