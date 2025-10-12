落語家の桂二葉（３９）が４日に大阪市で独演会を開催した。約１３００人を収容する劇場は満杯となり、二葉は「看板のピン」「子は鎹」「まめだ」の三席を披露。対談ゲストに俳優藤山直美（６６）を招いて爆笑トークで客席を沸かせた。自身が出演するＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」に局長として出演を願うシーンもあった。二葉は枕では、かつて笑福亭鶴瓶の追っかけだったことを明かした。テレビ大阪系「きらきらアフロ