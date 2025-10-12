¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¥«¥Ö¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î11Æü¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤Ëº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¸½ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡È²øÊª¿·¿Í¡É¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥­¡¼¡É