１２日午前３時５０分頃、宮崎県小林市細野で、自宅にいた女性（２０歳代）から「男が家の中に入って来て、背中を刺された」と１１０番があった。女性は病院に搬送されたが、意識はあったという。男は逃走しており、県警小林署は殺人未遂容疑で行方を追っている。同署によると、女性は一人暮らしで、男は玄関から押し入った。現場から刃物のようなものが見つかっている。男は２０歳代くらいで身長約１メートル６５、白っぽい長