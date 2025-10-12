「制御性T細胞」を発見した坂口志文氏のノーベル生理学・医学賞受賞が決定しました（画像：tepp／PIXTA）【イラストで解説】”免疫”にも学校がある10月6日、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、制御性T細胞を発見した坂口志文・大阪大学栄誉教授ら日米3氏にノーベル生理学・医学賞を贈ると発表しました。坂口氏は過剰な免疫反応を抑制する「制御性T細胞」という細胞を発見しました。今後、自己免疫疾患やがんの治療などにつなが