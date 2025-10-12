チリで開催されているU-20ワールドカップ。現地10月11日に準々決勝の２試合が行なわれた。スペイン対コロンビアは、コロンビアが３−２で競り勝つ。幸先良く先制し、一時は逆転されたが、ビジャレアルのハットトリックで接戦を制した。メキシコ対アルゼンチンは、アルゼンチンが２−０で快勝。強固な守備で相手の攻撃を凌ぎながら、カリゾ、シルヴェッティが好機を確実にモノにした。 コロンビア、アルゼンチンの南米