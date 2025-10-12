2025年10月11日、札幌市南区真駒内の地下鉄南北線・真駒内駅付近でクマ1頭が目撃されました。地下鉄南北線は真駒内駅周辺では地下鉄は地下ではなく高架を走行しています。警察によりますと、11日午後1時50分ごろ、真駒内駅発麻布駅行きの地下鉄に乗っていた30代女性が発車してまもなく、右手の山の中にいるクマ1頭を目撃したということです。クマの体長はおよそ1メートルで、前足を木にかけていたということです。警察が付近