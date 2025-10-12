クマが目撃されたのは札幌市中央区宮の森の大倉山ジャンプ競技場の南側にある宗教施設の敷地内です。2025年10月11日午前4時ごろ、宗教施設の近くに住む住民が自宅の窓から、北から南に歩くクマ2頭を目撃しました。クマの体長はそれぞれ約1.7メートルと約1.5メートルだったということです。さらにそのおよそ30分後にも、同じ場所で体長約1.5メートルのクマ1頭が目撃されました。警察が周辺を確認したところ、クマ