中国のスノーボードオリンピック金メダリストの蘇翊鳴選手が北京時間今月9日夜、ソーシャルメディアに、世界初となるダブル「バックサイド1980」を成功させる動画を、「うれしい」というメッセージ付きで投稿した。ダブル「バックサイド1980」は、1度の滑走において、2回にわたり1980度(5回転半)の回転を決めるトリックを指す。蘇選手は、2022年北京冬季五輪において、難度が高いバックサイドトリプルコーク1800を決めて、金メダル