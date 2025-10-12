札幌・白石警察署は2025年10月11日、江別市に住む建設作業員の男（34）を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。男は9月22日午前11時ごろから23日午後1時20分ごろまでの間、札幌市白石区にある90代女性が住む住宅に侵入し、現金3万3000円とペンダント3本（時価合計31万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、被害があった住宅は2世帯住宅で、9月23日午後1時20分ごろ、90代女性の娘から「窓や玄関の鍵が開いてい