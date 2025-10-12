●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄 利回り 10/10終値決算期 1サムティＲ6.26111,60026/01 2ＩＮＶ6.26 68,00025/12 3産業ファンド6.20139,10026/01 4Ｏｎｅリート6.15 87,40025/08 5グロバワン6.02139,20025/09 6いちごホテル