佐賀市長選は１２日告示され、再選を目指す無所属現職の坂井英隆氏（４５）（自民・立民・公明推薦）が立候補を届け出た。坂井氏以外に立候補の動きはなく、無投票の公算が大きい。選挙戦になった場合、投開票は１９日。