大阪・関西万博会場の夜景＝11日午後、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は12日、大阪・関西万博の一般来場者数が11日時点の推計値で2508万人になったと発表した。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、158カ国・地域が一堂に会した祭典は13日、半年間の会期に幕を閉じる。13日の閉会式では、5年ごとに開かれる登録博覧会の次回開催国、サウジアラビアに博覧会国際事務局（BIE）の旗が引き継がれる。