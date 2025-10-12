１１日午後７時１０分頃、岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂の穂高岳山荘従業員から「外国人女性から『７人で登山していたが３人が到着しない』と連絡を受けた」と県警高山署に１１０番があった。県警山岳警備隊らが捜索したところ、同山荘付近で３人の遭難者を発見。３人のうち、４０歳代男性が意識不明の重体で、ほかの男女は歩いて穂高岳山荘に向かうなどした。発表によると、昨夜から捜索に当たっていた同隊らが１２日早朝から