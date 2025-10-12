アイドルグループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、10月13日に放送されるTBS『復活!! 8時だョ! 全員集合』(18:30〜21:30)に出演する。timeleszの篠塚大輝と原嘉孝○■伝説の超人気バラエティ番組『8時だョ! 全員集合』が復活今回は『8時だョ! 全員集合』全803回の中から、特に厳選した爆笑コント、流行キャラ、巧みな技術が度肝を抜く舞台セットや仕掛けなど、とっておきシーン盛りだくさんの内容。また、「全員集合」の後継番組で