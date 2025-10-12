この日落ちた雷は赤く染まっていた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第2試合にTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が出場。東2局2本場、僅差のラス目だった瀬戸熊は勝負と見て果敢にリーチを打ち、これが一発ツモ。しかも赤牌を引くという強運により、衝撃的な倍満とし、放送席やファンを興奮させた。【映像】ファンを震えさせた瀬戸熊、赤牌一発ツモの倍満シーン瀬戸熊といえば「卓上の暴君」という異名を持つほど、対戦者