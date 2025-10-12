ドジャースはフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズを３勝１敗で勝ち上がり、１３日（日本時間１４日）からのリーグ優勝決定シリーズに向けて準備を進めている。勝敗だけを見れば圧勝だが、どの試合も紙一重だった。延長１１回にサヨナラ勝ちを決めた第４戦（９日＝同１０日）も、得点は押し出し四球と相手の悪送球による計２点。唯一の黒星となった第３戦（８日＝同９日）も短期決戦のポストシーズンならではの継投が繰り広げ